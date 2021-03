Ecco come sta Gianni Morandi dopo le ustioni: il primo post dall’ospedale (Di giovedì 18 marzo 2021) come sta Gianni Morandi? Negli ultimi giorni l’affetto dei fan si è moltiplicato. Il cantante di Monghidoro è stato vittima di un incidente domestico ed è stato necessario il ricovero all’ospedale. L’incidente con le sterpaglie Morandi stava bruciando delle sterpaglie nella sua abitazione alle porte di Bologna quando è scivolato in avanti procurandosi delle ustioni. L’artista è riuscito a mettersi in salvo per tempo ed è stato trasportato all’ospedale Maggiore del capoluogo emiliano. Nella struttura si è fatto scattare una foto insieme al personale sanitario ma poi, dal momento che le ustioni avrebbero raggiunto il terzo grado, è stato disposto il trasferimento presso il Bufalini di Cesena. Il video di Sinisa Mihajlovic Dal Bufalini di Cesena è stata ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 18 marzo 2021)sta? Negli ultimi giorni l’affetto dei fan si è moltiplicato. Il cantante di Monghidoro è stato vittima di un incidente domestico ed è stato necessario il ricovero all’ospedale. L’incidente con le sterpagliestava bruciando delle sterpaglie nella sua abitazione alle porte di Bologna quando è scivolato in avanti procurandosi delle. L’artista è riuscito a mettersi in salvo per tempo ed è stato trasportato all’ospedale Maggiore del capoluogo emiliano. Nella struttura si è fatto scattare una foto insieme al personale sanitario ma poi, dal momento che leavrebbero raggiunto il terzo grado, è stato diso il trasferimento presso il Bufalini di Cesena. Il video di Sinisa Mihajlovic Dal Bufalini di Cesena è stata ...

