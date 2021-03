“É solo grazie a te che…” Anna Tatangelo presenta l’uomo della sua vita: la foto boom di like (Di giovedì 18 marzo 2021) Anna Tatangelo ha postato uno scatto che la ritrae in compagnia di suo padre. La cantante ha accompagnato alla foto delle parole bellissime, una dedica profonda con la quale ha voluto omaggiare l’amore più autentico che ci sia, quello tra un padre e una figlia. Anna Tatangelo: solo con lui ha questo sorriso Anna Tatangelo è una delle artiste più amate del panorama musicale italiano. La sua ascesa nel mondo delle musica inizia quando Anna è ancora giovanissima. Nonostante la sua giovane età però, riesce comunque a dominare il palco, interpreta i testi divinamente e arriva a tutti, diventando ben presto una delle interpreti nostrane più apprezzate. La sua relazione con Gigi D’Alessio poi la espone molto mediaticamente, ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 18 marzo 2021)ha postato uno scatto che la ritrae in compagnia di suo padre. La cantante ha accompagnato alladelle parole bellissime, una dedica profonda con la quale ha voluto omaggiare l’amore più autentico che ci sia, quello tra un padre e una figlia.con lui ha questo sorrisoè una delle artiste più amate del panorama musicale italiano. La sua ascesa nel mondo delle musica inizia quandoè ancora giovanissima. Nonostante la sua giovane età però, riesce comunque a dominare il palco, interpreta i testi divinamente e arriva a tutti, diventando ben presto una delle interpreti nostrane più apprezzate. La sua relazione con Gigi D’Alessio poi la espone molto mediaticamente, ...

Advertising

EnricoLetta : Dobbiamo avere grande attenzione agli ultimi, a chi soffre, a chi è solo. Belle e giuste le idee di @VeltroniWalter… - Gazzetta_it : Storia del 55, per la prima volta su una Ferrari grazie a Sainz. In F1 solo 10 volte - chetempochefa : - 'In questo casino ci siamo finiti tutti assieme e solo tutti assieme ne usciremo. Anche grazie a te.' - 'Grazie a… - luisaloffredo28 : RT @iosonocarrara: Stamattina in diretta ho ricordato Nembro, #Bergamo e il dolore della mia città che non è un dolore solo bergamasco ma i… - BarbaraOdra : RT @EssereAnimali: Ottime notizie per il settore vegan! ?? Il marchio Sperlari elimina la gelatina animale da tutte le sue caramelle Made i… -

Ultime Notizie dalla rete : solo grazie Ora è caos sulle seconde case: "Rischio boomerang Imu e Tari" Solo chi inquina dovrebbe pagare: 'Soprattutto ora che la giurisprudenza della Corte di Giustizia ... Grazie a una vicenda che ha coinvolto Mesquer, comune francese nella regione della Loira nel 2008, ...

Organi pazienti positivi al Covid deceduti salvano due vite Grazie alla generosità delle famiglie di un uomo e di una donna deceduti dopo aver contratto il ... Il protocollo prevede che in caso di positività al Covid possano essere donati solo gli organi ...

"Pensavo di morire, sono qui solo grazie a voi" il Resto del Carlino L’ Atalanta perde 3-1, fuori dalla Champions Real più forte, ma ai nerazzurri solo un immenso grazie L’Atalanta ci prova, ma il Real è più forte e punisce ogni errore dei nerazzurri. Gol della bandiera di Muriel con una punizione perfetta all’83’. Addio alla Champions a testa alta.

chi inquina dovrebbe pagare: 'Soprattutto ora che la giurisprudenza della Corte di Giustizia ...a una vicenda che ha coinvolto Mesquer, comune francese nella regione della Loira nel 2008, ...alla generosità delle famiglie di un uomo e di una donna deceduti dopo aver contratto il ... Il protocollo prevede che in caso di positività al Covid possano essere donatigli organi ...L’Atalanta ci prova, ma il Real è più forte e punisce ogni errore dei nerazzurri. Gol della bandiera di Muriel con una punizione perfetta all’83’. Addio alla Champions a testa alta.