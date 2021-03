È Sempre Mezzogiorno | Antonella Clerici si commuove per le vittime del Covid – Video

(Di giovedì 18 marzo 2021), E'“La vita va avanti, anche se abbiamo perso tante persone”.non ha nascosto le lacrime di commozione. Stamane, in apertura del suo E’, la conduttrice ha menzionato l’odierna Giornata nazionale in ricordo delledele lo ha fatto ripercorrendo alcune immagini divenute il simbolo del drammatico anno appena trascorso. Al pensiero di chi purtroppo ci ha lasciati, la presentatrice di Rai1 ha ceduto all’emozione.? #18marzo #GiornataNazionale – @anto#Epic.twitter.com/ZZ1Kw2hjdM — È...

È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici in lacrime, il momento è emozionante: ecco le sentite parole della conduttrice in diretta su Rai 1, cosa è successo? Oggi 18 marzo 2021 ricorre la prima ..."La vita va avanti, anche se abbiamo perso tante persone". Antonella Clerici non ha nascosto le lacrime di commozione. Stamane, in apertura del suo E' Sempre Mezzogiorno, la conduttrice ha menzionato ...