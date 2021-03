“È morto”. Lutto per Elettra Lamborghini: “Che periodo senza pace” (Di giovedì 18 marzo 2021) L’onda positiva che sembrava caratterizzare l’esistenza della nota Elettra Lamborghini pare essere svanita. La vita dell’ereditiera, da qualche tempo a questa parte, sembra essersi fatta davvero dura. Dopo la costrizione all’isolamento a causa della positività al Covid, un altro duro colpo si è abbattuto sulla sua quotidianità. Uno dei suoi cagnolini l’ha lasciata. Lo shock emotivo causato dalla tragedia, ovviamente, è stato come da prassi riportato sui social network, attraverso i quali la cantante di Pem Pem ha inveito contro delle divinità non precisamente identificabili. “Chiunque tu sia, smetti di mandarmele dietro”, queste le parole rivolte a un’entità presumibilmente astratta che ritiene in collera contro di lei. A distanza di sei mesi, la giovane ereditiera aveva dovuto salutare un altro dei suoi cari animali. Lolita, la cavalla con ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 18 marzo 2021) L’onda positiva che sembrava caratterizzare l’esistenza della notapare essere svanita. La vita dell’ereditiera, da qualche tempo a questa parte, sembra essersi fatta davvero dura. Dopo la costrizione all’isolamento a causa della positività al Covid, un altro duro colpo si è abbattuto sulla sua quotidianità. Uno dei suoi cagnolini l’ha lasciata. Lo shock emotivo causato dalla tragedia, ovviamente, è stato come da prassi riportato sui social network, attraverso i quali la cantante di Pem Pem ha inveito contro delle divinità non precisamente identificabili. “Chiunque tu sia, smetti di mandarmele dietro”, queste le parole rivolte a un’entità presumibilmente astratta che ritiene in collera contro di lei. A distanza di sei mesi, la giovane ereditiera aveva dovuto salutare un altro dei suoi cari animali. Lolita, la cavalla con ...

Advertising

HuffPostItalia : Giovanni Gastel morto per Covid. Lutto nel mondo della fotografia - Avvenire_Nei : Musica in lutto. E' morto Raoul Casadei, il re del liscio - ilGiunco : #Lutto nello #sport: #muore noto #medico - #GROSSETO – È morto nella notte dopo una lunga malattia il noto medico d… - hirtbello : #18 marzo Oggi lutto nazionale. Giusto giorno di memoria collettivo per chi è morto di Covid e di solitudine. La terra sia lieve per tutti - rrico_e : RT @Agenzia_Dire: #Tanzania in lutto per 14 giorni dopo la morte di #mugufuli. -