È morto di Covid il Presidente negazionista della Tanzania (Di giovedì 18 marzo 2021) Le notizie che provengono dalla Tanzania non sono sempre affidabili. Quello che si sa è che il Presidente della Tanzania John Magufuli è morto ieri pomeriggio alle 18, all'età di 61 anni. La versione ufficiale è che sia deceduto per un arresto cardiaco, quella però che arriva dal leader dell'opposizione Tundu Lissu è un'altra: intervistato dalla BBC ha riferito che la causa della morte sia il Covid. Virus che il Presidente ha sempre negato, non facendo adottare né misure di prevenzione, né misure di contenimento. Il giallo, quindi, per ora rimane. Quello che si a sa è che il Presidente Magufuli non appariva in pubblico da ben tre settimane ed era ricoverato in un ospedale della capitale della ...

