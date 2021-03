E infine la Germania si piega | riprendiamo a vaccinare con Astrazeneca

(Di giovedì 18 marzo 2021) Passano oltre tre ore dal verdetto dell’Ema suprima che il ministro tedesco della Salute Jens Spahn riesca a dire che lariprenderà la vaccinazione con questo siero domani. La nuova autorizzazione dell’Agenzia del farmaco al vaccino più chiacchierato del mondo suona come uno schiaffo morale al governo di Berlino, che lunedì scorso ha guidato altri grandi paesi europei, come Francia e Italia, nella scelta di sospendere la somministrazione del prodotto per otto casi di reazioni avverse. Parigi e Roma ne escono subito: dopo l’ok dell’Ema, le vaccinazioni conriprendono, una svolta già annunciata dalla telefonata tra Mario Draghi ed Emmanuel Macron due giorni fa, al primo sentore di gaffe compiuta per non lasciare sola la. Invece per il governo Merkel uscire dal tunnel ...

Non solo da noi: anche in Germania, Francia, Danimarca, Norvegia, Bulgaria, Islanda, Irlanda, Paesi ... nella conferenza stampa dell'Ema afferma che i casi di trombosi registrati dopo la ...Il ministro Spahn ci mette oltre tre ore per commentare la nuova autorizzazione dell'Ema, segno di difficoltà del governo. Italia e Francia al via domani, Johnson esulta ...