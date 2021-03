Dybala Juventus, la rivelazione: “Fuori dai piani. Occhio allo scambio” (Di giovedì 18 marzo 2021) Dybala Juventus – Il futuro di Dybala è tutto da scrivere. Tra un rinnovo che tarda ad arrivare ed una condizione fisica precaria, la Joya potrebbe lasciare Torino. Tante voci di mercato, da una mega offerta del Chelsea ad un possibile scambio. Il futuro di Dybala diventa rovente e a parlare di un possibile addio è l’esperto di mercato Romeo Agresti. Dybala Juventus, scambio con Icardi? In diretta su ‘Juventibus’, Romeo Agresti ha parlato così del futuro della ‘Joya’: “Paulo Dybala non è nei piani della società già da un po’, lo dimostra la trattativa instaurata con il Manchester United già nell’estate del 2019. La Juventus considererà il giocatore sul mercato anche nella prossima sessione estiva, ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 18 marzo 2021)– Il futuro diè tutto da scrivere. Tra un rinnovo che tarda ad arrivare ed una condizione fisica precaria, la Joya potrebbe lasciare Torino. Tante voci di mercato, da una mega offerta del Chelsea ad un possibile. Il futuro didiventa rovente e a parlare di un possibile addio è l’esperto di mercato Romeo Agresti.con Icardi? In diretta su ‘Juventibus’, Romeo Agresti ha parlato così del futuro della ‘Joya’: “Paulonon è neidella società già da un po’, lo dimostra la trattativa instaurata con il Manchester United già nell’estate del 2019. Laconsidererà il giocatore sul mercato anche nella prossima sessione estiva, ...

