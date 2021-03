Dybala Juventus, contatti con altri club: offerta monstre dalla Premier (Di giovedì 18 marzo 2021) Dybala Juventus – Stagione maledetta per Paulo Dybala. La Joya infatti a causa di diversi, troppi, problemi fisici non è mai stato disponibile per Pirlo. Appena 10 presenze in stagione e 3 gol. Di fatto tiene banco ancora il suo rinnovo. Paulo Dybala, infatti, non è ancora sicuro di una sua permanenza sotto la Mole. Le trattative per il rinnovo del contratto, dopo le scintille mediatiche con Agnelli, non si sono ancora sbloccate e tutto è ancora congelato. Dybala Juventus, contatti con altri club Secondo quanto riportato dal ‘Corriere di Torino’, l’entourage del giocatore avrebbe avviato i primi contatti con altri club. Un atto cautelativo, in attesa di conoscere le sorti del contratto ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 18 marzo 2021)– Stagione maledetta per Paulo. La Joya infatti a causa di diversi, troppi, problemi fisici non è mai stato disponibile per Pirlo. Appena 10 presenze in stagione e 3 gol. Di fatto tiene banco ancora il suo rinnovo. Paulo, infatti, non è ancora sicuro di una sua permanenza sotto la Mole. Le trattative per il rinnovo del contratto, dopo le scintille mediatiche con Agnelli, non si sono ancora sbloccate e tutto è ancora congelato.conSecondo quanto riportato dal ‘Corriere di Torino’, l’entourage del giocatore avrebbe avviato i primicon. Un atto cautelativo, in attesa di conoscere le sorti del contratto ...

