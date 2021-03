Due metri di distanza (senza evidenze scientifiche), come condannano le categorie e le risposte dei ristoratori (Di giovedì 18 marzo 2021) Siamo alle solite. Non ci sono evidenze scientifiche, ma anche se ci fossero, riaprire i locali della ristorazione rispettando la distanza di due metri, non sarebbe per gli esercenti minimamente possibile. Bar e ristoranti rischiano di dover nuovamente mettere mano ai propri locali per adeguarli -andando ad investire nuovamente del denaro che con molta probabilità non sarà nemmeno risarcito- ancora una volta a quelle che sembrerebbero essere le nuove regole imposte. L’Istituto Superiore di Sanità ha infatti indicato nel nuovo Rapporto Covid che il metro di distanza per difendersi dalle varianti non è sufficiente, pertanto sarebbe opportuno raddoppiarlo. Il che significa -in parole povere- dimezzare ulteriormente lo spazio per i clienti: meno coperti, meno entrate, meno entrate, meno guadagno ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 18 marzo 2021) Siamo alle solite. Non ci sono, ma anche se ci fossero, riaprire i locali della ristorazione rispettando ladi due, non sarebbe per gli esercenti minimamente possibile. Bar e ristoranti rischiano di dover nuovamente mettere mano ai propri locali per adeguarli -andando ad investire nuovamente del denaro che con molta probabilità non sarà nemmeno risarcito- ancora una volta a quelle che sembrerebbero essere le nuove regole imposte. L’Istituto Superiore di Sanità ha infatti indicato nel nuovo Rapporto Covid che il metro diper difendersi dalle varianti non è sufficiente, pertanto sarebbe opportuno raddoppiarlo. Il che significa -in parole povere- dimezzare ulteriormente lo spazio per i clienti: meno coperti, meno entrate, meno entrate, meno guadagno ...

