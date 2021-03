Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 18 marzo 2021 (Di giovedì 18 marzo 2021) Questa sera, giovedì 18 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni e ospiti Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, la nuova stretta sulle misure per frenare la curva dei contagi, il rallentamento della campagna vaccinale dopo la temporanea sospensione del siero AstraZeneca e il ricordo delle vittime del Covid nella giornata nazionale che si è ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 marzo 2021) Questa sera, giovedì 18, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Al centro del nuovo appuntamento con, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, la nuova stretta sulle misure per frenare la curva dei contagi, il rallentamento della campagna vaccinale dopo la temporanea sospensione del siero AstraZeneca e il ricordo delle vittime del Covid nella giornata nazionale che si è ...

Advertising

WeAreTennisITA : ??? “Alla fine ero un po' stanco, lui è molto solido, cambia molto bene direzione con il rovescio. Ma gli danno fast… - Beppe76497565 : RT @DelmastroAndrea: Questa sera in diretta su Rete 4 a Dritto e Rovescio Mi seguite? - DelmastroAndrea : Questa sera in diretta su Rete 4 a Dritto e Rovescio Mi seguite? - SusannaGatto4 : Scambi di dritto e rovescio tra @MomblanOfficial e @romeoagresti a Boom Boom ?? sul mercato bianconero ???? - giorgiodimaio : @danielelozzi Oggi ad esempio faceva in maniera perfettamente profonda e pesante dei cambi di gioco diagonali con r… -