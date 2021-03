Draghi a Bergamo per la prima giornata nazionale per le vittime del coronavirus (Di giovedì 18 marzo 2021) Si celebra oggi la prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus. La legge è stata approvata ieri dal Parlamento e promulgata questa mattina dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La “giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell’epidemia da coronavirus” sarà celebrata il 18 marzo di ogni anno: data che diventa quindi il momento per commemorare gli italiani che hanno perso la vita per il covid-19. Il presidente del Consiglio Mario Draghi è oggi a Bergamo, città simbolo nella prima ondata dello scorso anno. Nella memoria del paese, rimane indelebile l’immagine dei camion militari che portavano fuori dalla città i feretri di cittadini ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Si celebra oggi lain memoria delledell’epidemia da. La legge è stata approvata ieri dal Parlamento e promulgata questa mattina dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La “in memoria di tutte ledell’epidemia da” sarà celebrata il 18 marzo di ogni anno: data che diventa quindi il momento per commemorare gli italiani che hanno perso la vita per il covid-19. Il presidente del Consiglio Marioè oggi a, città simbolo nellaondata dello scorso anno. Nella memoria del paese, rimane indelebile l’immagine dei camion militari che portavano fuori dalla città i feretri di cittadini ...

