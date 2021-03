Dopo WandaVision arriva la nuova serie Marvel su Disney+ - (Di giovedì 18 marzo 2021) Carlo Lanna Dal 19 marzo si torna nell'universo Marvel con Falcon and The Winter Soldier. Su Disney+ debutta la seconda serie tv legata ai personaggi dei fumetti nati dalla fantasia di Stan Lee L’egemonia della Marvel? È inarrestabile. Per un’intera decade i personaggi nati dalla fervida immaginazione di Stan Lee hanno popolato il grande schermo, ora grazie alla piattaforma di Disney+, arrivano in tv e sul web. Dopo il grande successo ottenuto da WandaVision, dal 19 marzo è disponibile la prima stagione di Falcon and The Winter Soldier. Suddiviso in sei episodi da un’ora ciascuno, che saranno caricati ogni venerdì, il puzzle della Marvel si arricchisce di un nuovo e interessante tassello. Alla luce del solo primo ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Carlo Lanna Dal 19 marzo si torna nell'universocon Falcon and The Winter Soldier. Sudebutta la secondatv legata ai personaggi dei fumetti nati dalla fantasia di Stan Lee L’egemonia della? È inarrestabile. Per un’intera decade i personaggi nati dalla fervida immaginazione di Stan Lee hanno popolato il grande schermo, ora grazie alla piattaforma dino in tv e sul web.il grande successo ottenuto da, dal 19 marzo è disponibile la prima stagione di Falcon and The Winter Soldier. Suddiviso in sei episodi da un’ora ciascuno, che saranno caricati ogni venerdì, il puzzle dellasi arricchisce di un nuovo e interessante tassello. Alla luce del solo primo ...

Chris Evans non tornerà a interpretare Capitan America, conferma il boss Marvel Mancano poche ore al debutto di The Falcon and The Winter Soldier , la nuova serie del Marvel Cinematic Universe esclusiva per Disney Plus: arriva giusto giusto dopo il finale di WandaVision, e parla di due dei supereroi più vicini a Capitan America: Falcon, che da Cap ha addirittura ricevuto in eredità lo scudo, e Winter Soldier, al secolo Bucky Barnes, suo ...

