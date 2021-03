Dopo un 2020 disastroso, un futuro difficile per le compagnie aeree (Di giovedì 18 marzo 2021) Nelle ultime settimane le “tre grandi” europee (IAG, Air France KLM, Lufthansa) hanno pubblicato i risultati per l’anno appena concluso: una notizia passata in sordina, soffocata dal trambusto causato dalla pandemia. In questo articolo vorrei soffermarmi su alcuni aspetti che più mi hanno colpito dei dati pubblicati dalle compagnie, isolando un paio di lezioni dall’anno passato ed usandole per guardare al futuro prossimo. Un anno disastroso. Prima di addentrarci nelle minuzie dei bilanci, un cenno ai titoli principali. Qualche settimana fa il CEO della compagnia regionale scozzese Loganair, intervenendo a un webinar, ha affermato quest’anno non ci sono stati vincitori, solo sopravvissuti. I numeri del grafico di cui sotto confermano la sua opinione. La riscossa del cargo Per buona parte della mia carriera nel settore il cargo era ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) Nelle ultime settimane le “tre grandi” europee (IAG, Air France KLM, Lufthansa) hanno pubblicato i risultati per l’anno appena concluso: una notizia passata in sordina, soffocata dal trambusto causato dalla pandemia. In questo articolo vorrei soffermarmi su alcuni aspetti che più mi hanno colpito dei dati pubblicati dalle, isolando un paio di lezioni dall’anno passato ed usandole per guardare alprossimo. Un anno. Prima di addentrarci nelle minuzie dei bilanci, un cenno ai titoli principali. Qualche settimana fa il CEO della compagnia regionale scozzese Loganair, intervenendo a un webinar, ha affermato quest’anno non ci sono stati vincitori, solo sopravvissuti. I numeri del grafico di cui sotto confermano la sua opinione. La riscossa del cargo Per buona parte della mia carriera nel settore il cargo era ...

capuanogio : A proposito della storia Instagram di #TheoHernandez contro #Pasqua e dell'obbligo di aprire un'inchiesta per una s… - ilriformista : Scontro senza precedenti tra Biden e Putin dopo il dossier sulle presunte inteferenze russe anche nelle elezioni US… - LegaSalvini : ?? Nicola Molteni: 'Nei primi due mesi e mezzo del 2019 ci sono stati 335 sbarchi contro i 2.610 del 2020 e i 5.996… - ZoraHauser : RT @annasergi: Storie brutte ieri a @Presa_Diretta su #ndrangheta e #Calabria - confusione per alcuni. @NicolaGratteri su Paolo Pollichien… - HuffPostItalia : Dopo un 2020 disastroso, un futuro difficile per le compagnie aeree -