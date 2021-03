Dopo la strage di Atlanta esplode #StopAsianhate: il video dei ragazzi asiatici contro le discriminazioni peggiorate col Covid – Il video (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo le sparatorie di Atlanta in cui sono morte 8 donne di origine asiatica, e i sospetti di odio razziale dietro le esecuzioni, in America si stanno moltiplicando le mobilitazioni e le iniziative contro il razzismo. L’hashtag #StopAsianhate è al centro di migliaia di contenuti pubblicati e condivisi sulle piattaforme social, per ribadire l’impegno della maggior parte della cittadinanza contro i casi di odio nei confronti delle comunità asiatiche americane. In un video divisa a metà e rimbalzato su Instagram, si vedono ragazzi e ragazze di origini asiatiche tenere in mano un cartello con la scritta #StopAsianhate, mentre sotto di loro scorrono immagini di diversi casi di violenza. Da mesi, organizzazioni come la Aaapi, stanno ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 marzo 2021)le sparatorie diin cui sono morte 8 donne di origine asiatica, e i sospetti di odio razziale dietro le esecuzioni, in America si stanno moltiplicando le mobilitazioni e le iniziativeil razzismo. L’hashtagè al centro di migliaia di contenuti pubblicati e condivisi sulle piattaforme social, per ribadire l’impegno della maggior parte della cittadinanzai casi di odio nei confronti delle comunità asiatiche americane. In undivisa a metà e rimbalzato su Instagram, si vedonoe ragazze di origini asiatiche tenere in mano un cartello con la scritta, mentre sotto di loro scorrono immagini di diversi casi di violenza. Da mesi, organizzazioni come la Aaapi, stanno ...

