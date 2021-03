(Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2018 i dipendenti con contratto a tempo determinato hanno una retribuzione media oraria più bassa del 29,7% di quelli con contratto a tempo indeterminato. Nel part-time, che interessa soprattutto, il, rispetto al full-time, sale al 31,1%. Le. Il differenziale retributivo di genere è più alto tra i(27,3%) e i laureati (18%). Sono alcuni dei punti emersi dal report “Struttura delle retribuzioni” diffuso dall'Istat.Nel 2018, la retribuzione lorda media annua per dipendente è pari a 35.062 euro, sale a 36.610 euro nel comparto dell'Industria in senso stretto e raggiunge il valore minimo di 31.967 euro nel settore delle Costruzioni.Le lavoratrici dipendenti ...

Advertising

CorriereCitta : Donne guadagnano meno degli uomini e il divario cresce tra i dirigenti - Agenpress : Le donne guadagnano meno degli uomini. Nel part-time il divario, rispetto al full-time, sale al 31,1%… - intoscana : Pubblicato il Bilancio di Genere @Unipisa Poche donne nei posti apicali dell’Ateneo, mentre le laureate dopo 5 anni… - tvbusiness24 : #Lavoro, le donne guadagnano meno degli uomini: per le dirigenti -27,3% e per le laureate -18% - NunquamDeorsum : sociali. Sul piano economico, Raphaël Tisserand appartiene al clan dei vincitori; sul piano sessuale, a quello dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Donne guadagnano

Teleborsa

"Lemeno degli uomini. Il differenziale retributivo di genere è più alto tra i dirigenti (27,3%) e i laureati (18%)", si legge nel rapporto. L'Istituto di Statistica ha rilevato come ...Già un anno dopo la laureain media molto meno degli uomini, con un gender pay gap che ... Sono ancora troppo poche lenei ruoli apicali Quattro le categorie prese in esame, come ...ROMA (ITALPRESS) – Nel 2018 i dipendenti con contratto a tempo determinato hanno una retribuzione media oraria più bassa del 29,7% di quelli con contratto a tempo indeterminato. Nel part-time, che int ...In più, già un anno dopo la laurea le donne guadagnano sensibilmente meno degli uomini, con un “gender pay gap” che a cinque anni dal conseguimento del titolo arriva al 21%. Una spia dello ...