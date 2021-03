Docente condannato per seconda attività lavorativa, l’autorizzazione va rinnovata tutti gli anni. Sentenza (Di giovedì 18 marzo 2021) La Cassazione (Sez. 2 Civ., n. 7028 del 12 marzo 2021), in una vicenda che ha visto coinvolto un Docente, autorizzato dal Dirigente Scolastico, fin dal 1992, a svolgere attività di promotore finanziario, ha affermato che l’autorizzazione non è permanente ma deve essere rinnovata anno per anno. l’autorizzazione necessita quindi di una rivalutazione annuale circa la permanenza della compatibilità tra l'incarico esterno e l'attività di insegnamento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 marzo 2021) La Cassazione (Sez. 2 Civ., n. 7028 del 12 marzo 2021), in una vicenda che ha visto coinvolto un, autorizzato dal Dirigente Scolastico, fin dal 1992, a svolgeredi promotore finanziario, ha affermato chenon è permanente ma deve essereanno per anno.necessita quindi di una rivalutazione annuale circa la permanenza della compatibilità tra l'incarico esterno e l'di insegnamento. L'articolo .

