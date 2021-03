Dl Sostegni | Marattin | “Aiuti alle categorie danneggiate | ma servirà scostamento” Fornaro | “Priorità a blocco dei licenziamenti e ristori”

(Di giovedì 18 marzo 2021) “Dobbiamo affinare il meccanismo di sostegnoche sonochiusure. Per noi l’idea migliore è di farla sulla perdita di fatturato su base annua. Poi bisognerà fare un’operazione sulle cartelle esattoriali. Queste sono due delle tante cose.sicuramente un nuovodi bilancio“. Così il deputato di Italia viva, Luigi, fuori Montecitorio, parlando delledel cosiddetto dl. “Per noi unaè la proroga deldeie poi iper le aziende che hanno subito le chiusure. Dal 20 di gennaio, sono passati quasi due mesi. Probabilmente sarebbe potuto arrivare un po’ prima”. Sono ...

Advertising

EBamusement : @marattin DOMANDE DI SENSO DL SOSTEGNI PERCENTUALE 33% su anno? E se avesse avuto il 31% o il 29% non sono perdite?… - GESTORE_AWP : RT @EBamusement: @DIOGENECINICO @GESTORE_AWP @MEF_GOV @AdmGov @MarcelloMinenna @corrieremilano @rep_milano @ilgiornale @NicolaPorro @alesal… - DIOGENECINICO : RT @EBamusement: @DIOGENECINICO @GESTORE_AWP @MEF_GOV @AdmGov @MarcelloMinenna @corrieremilano @rep_milano @ilgiornale @NicolaPorro @alesal… - EBamusement : @DIOGENECINICO @GESTORE_AWP @MEF_GOV @AdmGov @MarcelloMinenna @corrieremilano @rep_milano @ilgiornale @NicolaPorro… - RaiNews : RT @RaiStudio24: L. #Marattin (@marattin - @ItaliaViva) a #Studio24: l'efficacia del #cashback va valutata in base ai risultati e, se sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni Marattin

Il Fatto Quotidiano

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo Marattin (Iv): “Sostegni alle attività basati su fatturato per noi è l’idea migliore” “L’idea migliore per noi è basare i sostegni alle attività economiche sul fatturato ...L'iniziativa promossa dal deputato Walter Rizzetto (Fd'I) accolta con voto unanime della Camera ROMA - "È arrivato il voto unanime in commissioni riunite G ...