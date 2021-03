Dl sostegni: Franco conferma a maggioranza, ‘domani in Cdm’ (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar (Adnkronos) – Il ministro dell’Economia Daniele Franco avrebbe confermato che il Dl sostegni sarà domani all’esame del Cdm nel corso della riunione del governo con la maggioranza che si sta svolgendo in ‘call’. Lo si apprende da alcuni dei partecipanti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar (Adnkronos) – Il ministro dell’Economia Danieleavrebbeto che il Dlsarà domani all’esame del Cdm nel corso della riunione del governo con lache si sta svolgendo in ‘call’. Lo si apprende da alcuni dei partecipanti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

