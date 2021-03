Distanza minima di 2 metri in bar e ristoranti, Giorgia Meloni: 'Follia assoluta, è il colpo di grazia' (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo che ieri un documento di Inail, Iss e Ministero della Salute ha aumentato a due metri il distanziamento fisico per via delle varianti del Covid più contagiose, non sono mancate le reazioni. Non ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo che ieri un documento di Inail, Iss e Ministero della Salute ha aumentato a dueil distanziamento fisico per via delle varianti del Covid più contagiose, non sono mancate le reazioni. Non ...

Advertising

Mirandola59 : RT @cocchi2a: @matteoc1951 @serebellardinel Stavolta 4 righe le leggerà (chissà chi le scrive per lui?) ma i 'giornalisti' saranno tenuti a… - Mauro5514 : RT @cocchi2a: @matteoc1951 @serebellardinel Stavolta 4 righe le leggerà (chissà chi le scrive per lui?) ma i 'giornalisti' saranno tenuti a… - RobertaTomeucci : Consigli di Jobsora. Come impostare il lavoro a distanza con una perdita minima di efficienza - matteoc1951 : RT @cocchi2a: @matteoc1951 @serebellardinel Stavolta 4 righe le leggerà (chissà chi le scrive per lui?) ma i 'giornalisti' saranno tenuti a… - cocchi2a : @matteoc1951 @serebellardinel Stavolta 4 righe le leggerà (chissà chi le scrive per lui?) ma i 'giornalisti' sarann… -