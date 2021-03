Disney+, arriva “Monsters & Co. La serie – Lavori in Corso!” (Di giovedì 18 marzo 2021) La serie disponibile da luglio sulla piattaforma Dopo il film Disney Pixar, arriva anche la serie “Monsters & Co” – La serie – Lavori in Corso disponibile sulla piattaforma di Disney + dal 2 luglio. Nella versione originale, Mindy Kaling si unisce al cast prestando la voce a Val Little, un membro entusiasta del Monsters, Inc. Facilities Team (aka “MIFT”). Bonnie Hunt riprenderà il ruolo di Flint, inizialmente la responsabile dell’addestramento dei nuovi Spaventatori alla Monsters & Co., ora a capo del dipartimento addetto al reclutamento e all’addestramento dei mostri più divertenti destinati a diventare Jokesters. Ben Feldman è la voce di Tylor Tuskmon nella versione originale della serie, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Ladisponibile da luglio sulla piattaforma Dopo il film Disney Pixar,anche la; Co” – Lain Corso disponibile sulla piattaforma di Disney + dal 2 luglio. Nella versione originale, Mindy Kaling si unisce al cast prestando la voce a Val Little, un membro entusiasta del, Inc. Facilities Team (aka “MIFT”). Bonnie Hunt riprenderà il ruolo di Flint, inizialmente la responsabile dell’addestramento dei nuovi Spaventatori alla; Co., ora a capo del dipartimento addetto al reclutamento e all’addestramento dei mostri più divertenti destinati a diventare Jokesters. Ben Feldman è la voce di Tylor Tuskmon nella versione originale della, ...

Advertising

afnewsinfo : Arriva su Disney+ Monsters & Co. La serie – Lavori in Corso! - DrApocalypse : Monsters & Co, arriva la serie animata: da luglio su Disney Plus - ChiVuol : @skiud Cartoonia. Dove, notoriamente, arriva solo il segnale di Disney Plus. - playblog_it : ? Operazione Varsity Blues: scandalo al college su Netflix arriva un nuovo documentario investigativo ?… - infoitcultura : Arriva da Disney+ il nuovo trailer di Falcon and The Winter Soldier -