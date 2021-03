Diretta Europa League oggi: Shakhtar - Roma e Milan - Manchester. Formazioni (Di giovedì 18 marzo 2021) Europa League in campo oggi per il ritorno degli ottavi di finale . Alle 18.55 la Roma gioca a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk , mentre alle 21 a San Siro il Milan affronta il Manchester United . ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021)in campoper il ritorno degli ottavi di finale . Alle 18.55 lagioca a Kiev contro loDonetsk , mentre alle 21 a San Siro ilaffronta ilUnited . ...

Advertising

Agenzia_Ansa : |DIRETTA Astrazeneca, il parere dell'Ema #ANSA - zazoomblog : Milan Manchester United streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League - #Milan #Manchester… - ilveggente_it : ?? #YoungBoys vs #Ajax partita di ritorno degli ottavi di #EuropaLeague statistiche, probabili formazioni, pronos… - gio551 : RT @Mysterytrains: Qui la conferenza stampa in diretta - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Europa League, i risultati in diretta LIVE delle partite delle 18.55 e delle 21.00 ? Alle 18.55 #ShakhtarRoma #ArsenalOlympia… -