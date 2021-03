DIRETTA | Caso Astrazeneca, audizione Palù e Magrini alla Camera [VIDEO] (Di giovedì 18 marzo 2021) La Commissione Affari sociali svolge l'audizione del presidente e del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgio Palù e Nicola Magrini, sulla sospensione precauzionale del vaccino Astrazeneca su tutto il territorio nazionale e sul tema della licenza obbligatoria dei vaccini anti Covid-19. L'articolo DIRETTA Caso Astrazeneca, audizione Palù e Magrini alla Camera VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 marzo 2021) La Commissione Affari sociali svolge l'del presidente e del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgioe Nicola, sulla sospensione precauzionale del vaccinosu tutto il territorio nazionale e sul tema della licenza obbligatoria dei vaccini anti Covid-19. L'articolo

Advertising

ilpost : Per chi se l'è persa, la diretta di @emenietti e @francescocosta sul caso #AstraZeneca si recupera qui: - ilpost : Una #diretta con Emanuele Menietti (@emenietti) e Francesco Costa (@francescocosta), per fare un po’ d’ordine nella… - ilpost : È cominciata la diretta con @francescocosta e @emenietti per fare un po' d'ordine nella storia della sospensione de… - paolochiariello : #Juorno Questa sera alle 18,30 in diretta col professor Angelo Turco per parlare di vaccinazioni, del caso AstraZen… - juornoit : #Juorno Questa sera alle 18,30 in diretta col professor Angelo Turco per parlare di vaccinazioni, del caso AstraZen… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Caso Acqua, luce, gas: bonus automatici per oltre 2,6 milioni di famiglie in disagio economico ...direttamente in bolletta nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare sia risultato intestatario di una fornitura diretta (individuale) con i requisiti di cui sopra. Invece, nel caso in ...

Novara - Piacenza: dove vederla in diretta tv, streaming e orario d'inizio ...in diretta anche su Sky Sport: il match è acquistabile in pay per view al prezzo di 4,99 euro e visibile sul canale 257 della piattaforma Sky. Ma per vedere il match in tv con Eleven? In quel caso ...

Capiamo il caso AstraZeneca Il Post Ordina la droga e arriva il delivery ma a casa ci sono i carabinieri I militari stavano perquisendo l’appartamento del giovane, quando ha suonato il corriere: per lui è scattato l’arresto ...

Marcucci, l’amico di Renzi Marcucci, due ore fa, davanti ai suoi riuniti per approvare il bilancio nella Sala Capitolare, ha detto: «Ho invitato il nuovo segretario Letta a partecipare alla nostra assemblea di martedì prossimo, ...

...direttamente in bolletta nelin cui uno dei componenti del nucleo familiare sia risultato intestatario di una fornitura(individuale) con i requisiti di cui sopra. Invece, nelin ......inanche su Sky Sport: il match è acquistabile in pay per view al prezzo di 4,99 euro e visibile sul canale 257 della piattaforma Sky. Ma per vedere il match in tv con Eleven? In quel...I militari stavano perquisendo l’appartamento del giovane, quando ha suonato il corriere: per lui è scattato l’arresto ...Marcucci, due ore fa, davanti ai suoi riuniti per approvare il bilancio nella Sala Capitolare, ha detto: «Ho invitato il nuovo segretario Letta a partecipare alla nostra assemblea di martedì prossimo, ...