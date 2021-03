Dinamo Zagabria-Tottenham: Sky Sport interrompe la trasmissione ai supplementari (Di giovedì 18 marzo 2021) Dinamo Zagabria-Tottenham, incontro valido per gli ottavi di finale dell’Europa League 2020/2021, si è prolungata sino ai supplementari, spinta dalla risposta croata dopo il 2-0 inglese dell’andata. Sky Sport ha trasmesso i tempi regolamentari sul canale 255, sebbene abbia sorprendentemente interrotto la trasmissione ai supplementari. L’evento è stato sostituito repentinamente e senza preavviso da Young Boys-Ajax, causando disagio e polemiche tra i telespettatori italiani. Dinamo Zagabria-Tottenham è attualmente però disponibile tra i match su ‘Diretta gol’, scelta quantomeno discutibile dell’emittente televisiva in questione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021), incontro valido per gli ottavi di finale dell’Europa League 2020/2021, si è prolungata sino ai, spinta dalla risposta croata dopo il 2-0 inglese dell’andata. Skyha trasmesso i tempi regolamentari sul canale 255, sebbene abbia sorprendentemente interrotto laai. L’evento è stato sostituito repentinamente e senza preavviso da Young Boys-Ajax, causando disagio e polemiche tra i telespettatori italiani.è attualmente però disponibile tra i match su ‘Diretta gol’, scelta quantomeno discutibile dell’emittente televisiva in questione.Face.

Advertising

Vlostissimo : @PassioneCalc10 Questo è ovvio, però parliamo comunque della Dinamo Zagabria, squadra molto modesta, sicuramente in… - gxallavichx : Comunque delusa da questo Tottenham. S'è fatto prendere a pallate dalla dinamo Zagabria. Dove cazzo vogliamo andare. Dio rinchiudeteli - miki_cr01 : Jose Mourinho, lo Special One: all'andata il Tottenham ha battuto la Dinamo Zagabria per 2-0, mentre in questo prec… - MarcoBenarrivo : @ciarravano Intanto avete fatto sparire Dinamo Zagabria-Tottenham sul più bello con 10 canari sky calcio vuoti (ovv… - _ratioed_rebel : RT @Gazzetta_it: Inizia il secondo tempo supplementare Dinamo Zagabria-Tottenham 2-0 -