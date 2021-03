Dichiarazioni pre Young Boys-Ajax: le parole degli allenatori (Di giovedì 18 marzo 2021) Young Boys-Ajax è in programma per giovedì 18 marzo 2021. La partita sarà valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21:00 dallo stadio Wankford di Berna. La gara di andata è terminata 3-0 in favore della formazione olandese. Young Boys-Ajax: probabili formazioni Dichiarazioni pre Young Boys-Ajax: Seoane crede nell’impresa? Il tecnico della formazione olandese, Erik ten Hag, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League: “Abbiamo giocato molto bene la scorsa settimana e non abbiamo dato loro una possibilità. Ma l’avversario potrebbe anche aver imparato da quel match e trovare altre soluzioni tanto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021)è in programma per giovedì 18 marzo 2021. La partita sarà valevole per il ritornoottavi di finale di Europa League. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21:00 dallo stadio Wankford di Berna. La gara di andata è terminata 3-0 in favore della formazione olandese.: probabili formazionipre: Seoane crede nell’impresa? Il tecnico della formazione olandese, Erik ten Hag, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League: “Abbiamo giocato molto bene la scorsa settimana e non abbiamo dato loro una possibilità. Ma l’avversario potrebbe anche aver imparato da quel match e trovare altre soluzioni tanto ...

