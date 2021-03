Diavolo contro Diavolo, cala l’inferno al Meazza: Milan-Manchester United vale i quarti (Di giovedì 18 marzo 2021) l’inferno cala sul Giuseppe Meazza soggiogando il rettangolo verde di gioco dell’impianto sportivo di Milano. Il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League vedrà scontrarsi, ancora una volta, Diavolo contro Diavolo in un’epica battaglia che metterà in palio il passaggio al turno successivo della seconda competizione europea per club. I quarti di finale sono davvero ad un passo: soltanto novanta, intensi, minuti separano le due società dall’obiettivo che, oltre alla gioia per aver staccato il pass necessario per partecipare al sorteggio di Nyon di domani, eliminerà una forte candidata alla vittoria finale della coppa gemella della Champions League. Il freddo di Milano (calcio d’inizio alle ore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 marzo 2021)sul Giuseppesoggiogando il rettangolo verde di gioco dell’impianto sportivo dio. Il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League vedrà scontrarsi, ancora una volta,in un’epica battaglia che metterà in palio il passaggio al turno successivo della seconda competizione europea per club. Idi finale sono davvero ad un passo: soltanto novanta, intensi, minuti separano le due società dall’obiettivo che, oltre alla gioia per aver staccato il pass necessario per partecipare al sorteggio di Nyon di domani, eliminerà una forte candidata alla vittoria finale della coppa gemella della Champions League. Il freddo dio (calcio d’inizio alle ore ...

