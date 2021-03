Diamo nuova vita alle scarpe vecchie | consigli innovativi per riciclarle

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 18 marzo 2021) Riciclare è molto importante: tanti oggetti possono prenderee trasformarsi in qualcosa di unico! Con questinon butterete più lepratici per riciclare le(Pixabay)L’arte del riciclo è un ottimo metodo per non inquinare, avendo un limitato impatto ambientale, e per risparmiare soldi. Infatti, utilizzando vecchi oggetti e trasformandoli in cose nuove, possiamo ere di comprare tante “cianfrusaglie” che riempiono inutilmente le nostre abitazioni. Per riciclare ci vuole tanta fantasia e creatività, ma non spaventatevi. Con un po’ di ingegno e manualità anche voi sarete in grado di realizzare oggetti partendo dcose che volete buttare ...