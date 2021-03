“Di nascosto da Fedez”, l’accusa che fa infuriare Chiara Ferragni (Di giovedì 18 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Chiara Ferragni si scatena, dopo l’ultimo scatto contro di lei una valanga di polemiche: cosa è successo? Sul profilo Instagram di Chiara Ferragni è apparso nelle ultime ore un tenero scatto che ritrae l’imprenditrice digitale con il pancione in bella vista, la mano a coprire il seno e qualche emoticon come decorazione dello scatto. La ragazza è Leggi su youmovies (Di giovedì 18 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.si scatena, dopo l’ultimo scatto contro di lei una valanga di polemiche: cosa è successo? Sul profilo Instagram diè apparso nelle ultime ore un tenero scatto che ritrae l’imprenditrice digitale con il pancione in bella vista, la mano a coprire il seno e qualche emoticon come decorazione dello scatto. La ragazza è

Advertising

sweetnjall : RT @LaGrevia: Di nascosto perché obiettivamente Fedez non ha nessuna possibilità di vederla, cioè figurati se scopre le foto di Chiara Ferr… - pastalsalmon : RT @LaGrevia: Di nascosto perché obiettivamente Fedez non ha nessuna possibilità di vederla, cioè figurati se scopre le foto di Chiara Ferr… - NicolovedP : RT @LaGrevia: Di nascosto perché obiettivamente Fedez non ha nessuna possibilità di vederla, cioè figurati se scopre le foto di Chiara Ferr… - virgiiniiiiaa : RT @LaGrevia: Di nascosto perché obiettivamente Fedez non ha nessuna possibilità di vederla, cioè figurati se scopre le foto di Chiara Ferr… - BeTheSunshine4 : RT @LaGrevia: Di nascosto perché obiettivamente Fedez non ha nessuna possibilità di vederla, cioè figurati se scopre le foto di Chiara Ferr… -