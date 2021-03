Di Maio: “Sempre lavorato bene con Letta, alleanza Pd-M5s non sia solo elettorale. Ius soli? Va discusso a livello europeo” (Di giovedì 18 marzo 2021) L’elezione di Enrico Letta a segretario del Pd? Secondo Luigi Di Maio fortificherà l’alleanza tra Pd e M5s. Lo dichiara lo stesso ministro degli Esteri in un’intervista a El Pais. “Ho Sempre lavorato bene con Letta, è una persona in cui ho molta fiducia. L’alleanza tra Pd e M5s sarà rafforzata. Ma non deve essere solo elettorale, è necessario guardare ad orizzonti lontani per crescere insieme. Dobbiamo affrontare insieme le grandi questioni sociali. Letta e Giuseppe Conte troveranno spazio per il dialogo”, dice l’ex capo politico dei 5 stelle al quotidiano spagnolo. E siccome tra le priorità dei dem Letta ha inserito lo Ius soli, Di Maio spiega che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) L’elezione di Enricoa segretario del Pd? Secondo Luigi Difortificherà l’tra Pd e M5s. Lo dichiara lo stesso ministro degli Esteri in un’intervista a El Pais. “Hocon, è una persona in cui ho molta fiducia. L’tra Pd e M5s sarà rafforzata. Ma non deve essere, è necessario guardare ad orizzonti lontani per crescere insieme. Dobbiamo affrontare insieme le grandi questioni sociali.e Giuseppe Conte troveranno spazio per il dialogo”, dice l’ex capo politico dei 5 stelle al quotidiano spagnolo. E siccome tra le priorità dei demha inserito lo Ius, Dispiega che ...

