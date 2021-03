Designazioni arbitrali 28esima giornata | Roma-Napoli a Di Bello | Guida dirige Fiorentina-Milan

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il Giudice Sportivo ha reso note leper ladi Serie A in programma nel weekend. Il big match diè il Derby del Sole tra, diretta da Marco di. Per quanto riguarda invece, ad arbitrare sarà Marco. Di seguito lecomplete per ogni match. CROTONE – BOLOGNA Sabato 20/03 h. 15.00 FOURNEAU BOTTEGONI – PAGNOTTA IV: PEZZUTO VAR: GIACOMELLI AVAR: DE MEOh. 18.00PASSERI – ROSSI L. IV: DI MARTINO VAR: MASSA AVAR: DI VUOLO H. VERONA – ATALANTA h. 12.30 PAIRETTO IMPERIALE – DI IORIO IV: PASQUA VAR: MANGANIELLO AVAR: ...

Sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 28ª giornata di Serie A, la nona del girone di ritorno. Roma - Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la quattordicesima giornata del Campionato Italiano Peroni TOP10 in calendario domenica 21 marzo alle ore 15.00.