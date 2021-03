Denuncia per scambio di vaccini (Di giovedì 18 marzo 2021) A Reggio Calabria una donna ha ricevuto il richiamo Pfizer invece che Moderna, per un errore dell'operatore. Reggio Calabria, richiamo Pfizer invece che Moderna: nessun rischio su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 18 marzo 2021) A Reggio Calabria una donna ha ricevuto il richiamo Pfizer invece che Moderna, per un errore dell'operatore. Reggio Calabria, richiamo Pfizer invece che Moderna: nessun rischio su Notizie.it.

Advertising

_Carabinieri_ : Matera: i #Carabinieri sottopongono a divieto di avvicinamento ed obbligo di dimora l'uomo che da diversi anni mina… - Giorgiolaporta : Un grazie a questo ex #carabiniere che ha denunciato #AchilleLauro per vilipendio al tricolore ???? - meb : Grazie a tutti per la solidarietà e l’affetto. Spero che la vicenda dello stalker possa essere d’esempio per tutte… - noitre32 : RT @BarbaraRaval: Gianluca Picchi, 51 anni, professore di diritto ed economia politica all’istituto 'Fossombroni' di Grosseto, è morto una… - uovofrollo : “E perché hai cancellato i tweet?” “Ah sarà stato per sbaglio, mi è scappato il dito sul tasto ‘cancella’ non appen… -