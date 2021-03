Demi Lovato, nel documentario sulla sua vita racconta la violenza subita a 15 anni (Di giovedì 18 marzo 2021) Fan sconvolti dopo la terribile rivelazione che Demi Lovato ha fatto nel documentario sulla sua vita: “Demi Lovato: Dancing with the Devil“. Cantante e attrice amatissima dal pubblico di tutto il mondo, avrebbe raccontato quanta sofferenza ci sia stata nel suo passato da teenager. L’episodio più grave e che ha sconvolto il pubblico è stata la dichiarazione di aver perso la verginità durante uno stupro. Un episodio inaccettabile che Demi Lovato, ha ammesso, ha nascosto per tanto tempo e ha impiegato tanto tempo per metabolizzare. Nel frattempo, questo terribile gesto nei confronti di una appena quindicenne, le avrebbe causato episodi di bulimia e autolesionismo. Nel documentario, ... Leggi su trendit (Di giovedì 18 marzo 2021) Fan sconvolti dopo la terribile rivelazione cheha fatto nelsua: “: Dancing with the Devil“. Cantante e attrice amatissima dal pubblico di tutto il mondo, avrebbeto quanta sofferenza ci sia stata nel suo passato da teenager. L’episodio più grave e che ha sconvolto il pubblico è stata la dichiarazione di aver perso la verginità durante uno stupro. Un episodio inaccettabile che, ha ammesso, ha nascosto per tanto tempo e ha impiegato tanto tempo per metabolizzare. Nel frattempo, questo terribile gesto nei confronti di una appena quindicenne, le avrebbe causato episodi di bulimia e autolesionismo. Nel, ...

