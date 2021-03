Decreto Sostegno, tre milioni di soggetti otterranno in media 3.700 euro (Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA – Il Fondo per il Terzo settore sarà rifinanziato con 300 milioni. È quanto prevede un documento di sintesi delle misure del decreto Sostegno condiviso nel corso del vertice di questa mattina tra governo e forze di maggioranza. Il provvedimento prevede anche un rifinanziamento di 50 milioni per i lavoratori fragili. Leggi su dire (Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA – Il Fondo per il Terzo settore sarà rifinanziato con 300 milioni. È quanto prevede un documento di sintesi delle misure del decreto Sostegno condiviso nel corso del vertice di questa mattina tra governo e forze di maggioranza. Il provvedimento prevede anche un rifinanziamento di 50 milioni per i lavoratori fragili.

Advertising

ItaliaViva : L'obiettivo è far ripartire il Paese con la vaccinazione, con il sostegno economico e con gli investimenti. Il Decr… - agorarai : 'Sul decreto Sostegno si sta cercando la soluzione migliore. Il decreto sarà di peso, con interventi significativi… - borghi_claudio : Oggi a Milano primi fiori e ultime aperture dei poveri negozianti che tentavano di fare qualche vendita disperata.… - bladistic : Un governo che dopo 40 giorni non ha emanato il decreto sostegno dopo averci rinchiuso in casa, non ha la legittimi… - AzionePuglia : Carlo Calenda leader di #Azione, dichiara che il decreto sostegno sia oggettivamente insufficiente. E’ necessario a… -