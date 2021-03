Decreto Sostegno | la bozza | 4 200 euro per imprese e partite Iva | 600 milioni per il settore sciistico

(Di giovedì 18 marzo 2021) Bonus. Il, provvedimento da 32 miliardi, arriverà domani 19 marzo in Consiglio dei ministri. Sono previsti tre passaggi parlamentari, per consentire a ciascuna Camera di esaminare ed emendare il testo. Ecco cosa prevede ladel2021.bonus aIva e attività Aiuti allefino a 10di ricavi con 5 fasce e percentuali che vanno dal 60% per le più piccole al 20% per le più grandi. Sarebbe questa ladellegge illustrata dal ministro dell’Economia Daniele Franco ai partiti nel corso dell’incontro con i capigruppo in Parlamento. Lo schema prevede un ...

Advertising

ItaliaViva : L'obiettivo è far ripartire il Paese con la vaccinazione, con il sostegno economico e con gli investimenti. Il Decr… - agorarai : 'Sul decreto Sostegno si sta cercando la soluzione migliore. Il decreto sarà di peso, con interventi significativi… - borghi_claudio : Oggi a Milano primi fiori e ultime aperture dei poveri negozianti che tentavano di fare qualche vendita disperata.… - infoiteconomia : Decreto Sostegno, arriva il condono: azzerate 61,5 milioni di cartelle - lifestyleblogit : Decreto sostegno 2021, la bozza: cartelle e saldo e stralcio, le novità - -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegno

...intervento diretto e immediato del Ministero della Salute perché approvi al più presto il... "Abbiamo ottenuto un ottimoda parte di pazienti, caregiver, clinici e semplici cittadini ...Read More Economia Dl: ristori dal 20 al 60% 18 Marzo 2021 Rialzo delle percentuali per calcolare i nuovi ristori nel2021: l'indennizzo a fondo perduto del costo ...Il decreto sostegno arriverà domani 19 marzo in cdm per poi passare i Parlamento. Ecco cosa prevede la bozza del decreto da 32 miliardi ..."Ora abbiamo l'urgente necessità che il governo - conclude Ghirelli- emani il decreto Sostegno per intervenire a ristorare le spese sostenute per il rispetto del protocollo sanitario. Abbiamo altresì ...