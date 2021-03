Decreto sostegno 2021, la bozza: cartelle e saldo e stralcio, le novità (Di giovedì 18 marzo 2021) Nella bozza del Decreto sostegno 2021 novità sulle cartelle e il saldo e stralcio. La rimodulazione della notifica delle cartelle esattoriali interesserà infatti anche le persone fisiche e verrebbe spalmata nell’arco di 2 anni: costo dell’operazione 1,3 miliardi. Sono questi, a quanto apprende l’Adnkronos, i contenuti di una bozza del dl al centro del confronto tra governo e maggioranza Il nodo del saldo e stralcio del magazzino dei debiti inesigibili resta ancora sul tavolo: l’ultima bozza stanzia 1 miliardo di euro per l’operazione confermando la cancellazione delle cartelle pre-2015 inferiori a 5mila euro. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 marzo 2021) Nelladelsullee il. La rimodulazione della notifica delleesattoriali interesserà infatti anche le persone fisiche e verrebbe spalmata nell’arco di 2 anni: costo dell’operazione 1,3 miliardi. Sono questi, a quanto apprende l’Adnkronos, i contenuti di unadel dl al centro del confronto tra governo e maggioranza Il nodo deldel magazzino dei debiti inesigibili resta ancora sul tavolo: l’ultimastanzia 1 miliardo di euro per l’operazione confermando la cancellazione dellepre-2015 inferiori a 5mila euro. L'articolo proviene da Sbircia la ...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto sostegno Decreto Sostegno: domani in Consiglio dei Ministri, poi il passaggio in Parlamento ilmessaggero.it Assegno unico 2021: cos'è e a chi spetta, tutte le novità previste nel decreto Sostegno di Draghi L'assegno Unico previsto dal decreto Sostegno potrebbe raggiungere anche i figli maggiorenni ad alcune condizioni. Ecco a chi spetta e come richiederlo ...

Decreto Sostegni: 5 fasce per Partite Iva. Pace fiscale ristretta Approda venerdì in Cdm il provvedimento da 32 miliardi per sostenere imprese e lavoratori autonomi. Ancora dubbi sullo stralcio delle cartelle esattoriali. Una tantum da 2.400 euro per gli stagionali.

L'assegno Unico previsto dal decreto Sostegno potrebbe raggiungere anche i figli maggiorenni ad alcune condizioni. Ecco a chi spetta e come richiederlo ...Approda venerdì in Cdm il provvedimento da 32 miliardi per sostenere imprese e lavoratori autonomi. Ancora dubbi sullo stralcio delle cartelle esattoriali. Una tantum da 2.400 euro per gli stagionali.