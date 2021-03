Decreto Sostegno 2021, blocco licenziamenti: fino a quando (Di giovedì 18 marzo 2021) Secondo quanto prevede il Decreto Sostegno 2021, a quanto si apprende, prorogato il blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno per i lavoratori che dispongono di Cig ordinaria e sblocco selettivo fino a fine anno, con possibile accompagnamento con Cig Covid, per chi non dispone di protezioni consentendo così di varare la riforma degli ammortizzatori sociali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 marzo 2021) Secondo quanto prevede il, a quanto si apprende, prorogato ildeial 30 giugno per i lavoratori che dispongono di Cig ordinaria e sselettivoa fine anno, con possibile accompagnamento con Cig Covid, per chi non dispone di protezioni consentendo così di varare la riforma degli ammortizzatori sociali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

