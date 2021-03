Decreto Sostegni | resta il nodo cartelle Di Nicola | “Ennesimo condono a vantaggio degli evasori In Senato non avranno il mio voto”

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il, con gli aiuti attesi da tempo da esercenti, famiglie e imprese colpiti dalla pandemia, dovrebbe finalmente vedere la luce venerdì in consiglio dei ministri. La maggioranza però non ha ancora trovato la quadra definitiva: il vertice di ieri con il premier Mario Draghi e il ministro dell’Economia Daniele Franco, infatti, non ha sciolto ildelleesattoriali. Un problema rimasto irrisolto anche nella prima riunione di questa mattina. Le bozze delprevedono lo stralcio di tutte lefino a 5mila euro risalenti agli anni dal 2000 al 2015. “Siamo di fronte ad unmascherato, l’fiscale a“, ...

Un provvedimento da 32 miliardi, con uno spazio da 500 milioni per le modifiche parlamentari: questo l'annuncio del ministro dell'Economia Daniele Franco sul2021 in arrivo domani in Consiglio dei ministri. " Quasi 12 miliardi saranno destinati alle misure di sostegno alle attività produttive - ha affermato la viceministra al Tesoro, Laura ...Lo prevedono le bozze che circolano in queste ore del, che sarà approvato probabilmente domani dal Consiglio dei Ministri, che ampliano la platea dei beneficiari: circa 2,8 milioni ...Il decreto sostegno arriverà domani 19 marzo in cdm per poi passare i Parlamento. Ecco cosa prevede la bozza del decreto da 32 miliardi ...Claudio Brachino ha intervistato il sottosegretario al Mef Claudio Durigon per la rubrica "Primo Piano" di Italpress. Il sottosegretario ha parlato del Decreto Sostegni.