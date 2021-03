Decreto Sostegni | previsti 32 miliardi | aiuti alle imprese e agli stagionali

Advertising

CarloCalenda : L’impressione è che il decreto sostegni sia oggettivamente insufficiente. Le perdite si stanno cumulando da troppo… - carlosibilia : Il Decreto Sostegni impiegherà integralmente i 32 miliardi di risorse stanziati a gennaio e lasciati in dote dal Go… - ItaliaViva : L'obiettivo è far ripartire il Paese con la vaccinazione, con il sostegno economico e con gli investimenti. Il Decr… - Simo07827689 : RT @serebellardinel: Lo stralcio di tutte le #cartelleesattoriali fino a 5 mila euro degli anni 2000/2015 richiesta da @LegaSalvini quando… - ultimora_pol : #Italia Luciano #Nobili (#IV|RE): 'Al tavolo di maggioranza IV ha chiesto un intervento a favore del settore del tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegni

La riunione del cdm per varare il sospirato, atteso da settimane e slittato più volte, è confermata per venerdì. Ma nella maggioranza che sostiene il governo Draghi restano ancora diversi nodi da sciogliere prima di licenziare ...C stata una crisi di governo, la formazione e la nascita di un altro esecutivo e ora l attesa per il nuovo. L attenzione verso lo sport di base e i suoi valori imprescindibili stata ..."Ora abbiamo l’urgente necessità che il governo emani il decreto Sostegno per ristorare le spese per il protocollo sanitario" ...[DPCM] Cna Benessere Rovigo chiede la riapertura nelle zone rosse delle imprese di acconciatura ed estetica, e il cambio delle modalità per chiedere i contributi ...