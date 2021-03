Decreto legge Sostegni, sciolti gli ultimi dubbi sul condono delle cartelle esattoriali (Di giovedì 18 marzo 2021) Nelle prossime ore dovrebbe terminare la messa a punto del Decreto legge Sostegni, atteso in Consiglio dei ministri venerdì 19 marzo. sciolti anche gli ultimi dubbi sul condono delle cartelle esattoriali. Venerdì 19 marzo è atteso in Consiglio dei ministri il Decreto legge Sostegni. Decreto che sta attirando l’interesse di molti per via del condono al suo interno. Si va dunque verso la cancellazione automatica di debiti affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2015. Cancellazione che comporterebbe l’azzeramento di circa 61,5 milioni di cartelle. Tra le ipotesi più valutate quella secondo la quale, i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Nelle prossime ore dovrebbe terminare la messa a punto del, atteso in Consiglio dei ministri venerdì 19 marzo.anche glisul. Venerdì 19 marzo è atteso in Consiglio dei ministri ilche sta attirando l’interesse di molti per via delal suo interno. Si va dunque verso la cancellazione automatica di debiti affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2015. Cancellazione che comporterebbe l’azzeramento di circa 61,5 milioni di. Tra le ipotesi più valutate quella secondo la quale, i ...

Advertising

borghi_claudio : BENE se ci sarà un decreto legge invece di un DPCM. Cambiare traiettoria si può. MALE se il decreto come al solito… - RobertoBurioni : Mi associo a questa richiesta di @GiovanniToti . Immediatamente obbligo vaccinale per sanitari con un decreto legge. - elenabonetti : I congedi parentali, il diritto allo smartworking e il bonus baby sitter entrano nel decreto legge che abbiamo appe… - NosceTeIpsum16 : RT @AlessandroFusi9: Con il decreto legge non cambia nulla. La disciplina è sempre dettata dal DPCM o dalle ordinanze regionali, che sono a… - MassimoFranchi : RT @SusannaCamusso: Non so se siano fakenews, rettifiche, interpretazioni, ma come si legge dal decreto presentato alle camere: se non si… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto legge Decarbonizzazione in contrasto ai cambiamenti climatici Per raggiungere questi obiettivi, il 26 febbraio 2021 il Consiglio dei Ministri del nuovo Governo guidato da Mario Draghi ha approvato con il decreto - legge 'Ministeri', la nascita del Ministero ...

Covid, gli anticorpi monoclonali 'guariscono 3 malati su 4': acquistate 150mila dosi ...alla distribuzione è arrivato anche dal ministro della Salute Roberto Speranza che ha firmato un decreto d'urgenza. Il ministero ha infatti deciso di sfruttare l'opportunità concessa dalla legge 648 ...

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 7 | www.governo.it Governo NIENTE SOSTEGNI A BRACCIANTI AGRICOLI NIENTE SOSTEGNI A BRACCIANTI AGRICOLI, DIMENTICATI DAL GOVERNO. NON E' GIUSTO sind.naz. SIFUS CONFALI NEL DECRETO "SOSTEGNI" A CIASCUNO IL SUO ...

I circoli riaprono seguendo le regole dei bar, soddisfazione della consigliera Zappaterra “Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 29 di conversione del decreto n. 2 2021, ai circoli ricreativi viene finalmente data la possibilità di seguire la normativa per gli esercizi ...

Per raggiungere questi obiettivi, il 26 febbraio 2021 il Consiglio dei Ministri del nuovo Governo guidato da Mario Draghi ha approvato con il'Ministeri', la nascita del Ministero ......alla distribuzione è arrivato anche dal ministro della Salute Roberto Speranza che ha firmato und'urgenza. Il ministero ha infatti deciso di sfruttare l'opportunità concessa dalla648 ...NIENTE SOSTEGNI A BRACCIANTI AGRICOLI, DIMENTICATI DAL GOVERNO. NON E' GIUSTO sind.naz. SIFUS CONFALI NEL DECRETO "SOSTEGNI" A CIASCUNO IL SUO ...“Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 29 di conversione del decreto n. 2 2021, ai circoli ricreativi viene finalmente data la possibilità di seguire la normativa per gli esercizi ...