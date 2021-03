Deb Haaland | prima nativa americana Segretario degli interni

(Di giovedì 18 marzo 2021) Deb, membro della Laguna Pueblo del New Mexico, è diventata laa ricoprire il ruolo didi gabinetto. Lunedì scorso il Senato ha votato 51-40 per confermare la deputata democratica alla guida del Dipartimento, un’agenzia che svolgerà un ruolo cruciale negli ambiziosi sforzi dell’amministrazione Biden per combattere il

Advertising

giulyeh : RT @catlatorre: Deb Haaland è testimone di una storia bellissima: sarà la prima nativa americana a diventare ministra di un governo USA. H… - nina_volante : RT @catlatorre: Deb Haaland è testimone di una storia bellissima: sarà la prima nativa americana a diventare ministra di un governo USA. H… - tittimaestra : RT @catlatorre: Deb Haaland è testimone di una storia bellissima: sarà la prima nativa americana a diventare ministra di un governo USA. H… - 60_cla : RT @catlatorre: Deb Haaland è testimone di una storia bellissima: sarà la prima nativa americana a diventare ministra di un governo USA. H… - GiorgioGerardi1 : RT @catlatorre: Deb Haaland è testimone di una storia bellissima: sarà la prima nativa americana a diventare ministra di un governo USA. H… -

Ultime Notizie dalla rete : Deb Haaland

ce l'ha fatta. Per la prima volta negli Stati Uniti sarà una donna nativa americana a guidare un dipartimento. Con 51 sì e 40 no,è stata confermata dal Senato segretaria all' ...Con 51 s e 40 no, il Senato ha confermatocome prima ministra nativa americana della Storia degli Stati Uniti. Guider l'Interior Department, dipartimento che gestisce principalmente le risorse naturali di circa un quinto delle ...Deb Haaland, membro della Laguna Pueblo del New Mexico, è diventata la prima nativa americana a ricoprire il ruolo di Segretario interni.ce l’ha fatta. Per la prima volta negli Stati Uniti sarà una donna nativa americana a guidare ...