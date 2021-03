Deathloop per PS5 supporterà ombre in Ray-Tracing a 4K e 60FPS (Di giovedì 18 marzo 2021) Deathloop uscirà nel mese di maggio. È un'esclusiva console PS5 sviluppata da Arkane Lyon e supporterà anche alcune funzionalità esclusive per la console di Sony. Il gioco girerà in 4K e 60 FPS e un elenco ufficiale di PlayStation Store ora rivela che supporterà anche le ombre con ray Tracing. Sebbene non sia disponibile il supporto ray-Tracing per l'illuminazione in Deathloop, la qualità delle ombre dovrebbe trarre vantaggio dalla combinazione di ombre con ray-Tracing e Ambient Occlusion. "La console PS5 dà vita alla visione artistica unica di Arkane come mai prima d'ora, consentendo ai giocatori di esplorare il mondo visivamente sbalorditivo ispirato agli anni '60 di Deathloop in un bellissimo 4k a ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 marzo 2021)uscirà nel mese di maggio. È un'esclusiva console PS5 sviluppata da Arkane Lyon eanche alcune funzionalità esclusive per la console di Sony. Il gioco girerà in 4K e 60 FPS e un elenco ufficiale di PlayStation Store ora rivela cheanche lecon ray. Sebbene non sia disponibile il supporto ray-per l'illuminazione in, la qualità delledovrebbe trarre vantaggio dalla combinazione dicon ray-e Ambient Occlusion. "La console PS5 dà vita alla visione artistica unica di Arkane come mai prima d'ora, consentendo ai giocatori di esplorare il mondo visivamente sbalorditivo ispirato agli anni '60 diin un bellissimo 4k a ...

Advertising

infoitscienza : Deathloop, le armi del gioco per PC e PS5 in un video di gameplay - Stoupwhiff : Game Informer con un video pubblicato da poco ci presenta le moltissime armi che potremo utilizzare in Deathloop, i… - Asgard_Hydra : Deathloop, le armi del gioco per PC e PS5 in un video di gameplay - - tuttoteKit : #Deathloop: trailer per l'arsenale di Colt #ArkanStudios #PC #PS5 #tuttotek - Multiplayerit : Deathloop, le armi del gioco per PC e PS5 in un video di gameplay -