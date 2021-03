De Rossi riparte dalla Nazionale: domenica si unirà allo staff del Ct Mancini (Di giovedì 18 marzo 2021) Daniele De Rossi riparte dalla Nazionale italiana. Secondo quanto riportato da Rai Sport infatti, l’ex capitano della Roma entrerà a far parte dello staff azzurro del Ct Mancini. L’ex calciatore giallorosso sta frequentando i corsi di Coverciano per l’abilitazione ad allenare squadre professionistiche e sembra che già da domenica sera sarà al lavoro insieme alla Nazionale. Gli azzurri si preparano infatti in vista delle gare di qualificazione al pRossimo Mondiale. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) Daniele Deitaliana. Secondo quanto riportato da Rai Sport infatti, l’ex capitano della Roma entrerà a far parte delloazzurro del Ct. L’ex calciatore girosso sta frequentando i corsi di Coverciano per l’abilitazione ad allenare squadre professionistiche e sembra che già dasera sarà al lavoro insieme alla. Gli azzurri si preparano infatti in vista delle gare di qualificazione al pmo Mondiale. SportFace.

