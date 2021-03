De Rossi nello staff di Mancini: “Orgoglioso di iniziare un nuovo percorso in Nazionale” (Di giovedì 18 marzo 2021) Daniele De Rossi, nuovo collaboratore di Roberto Mancini in Nazionale, ha rilasciato queste dichiarazioni al sito della FIGC dopo l’ufficialità del suo ritorno in maglia azzurra: “Sono Orgoglioso di iniziare questa nuova carriera con la Nazionale e ringrazio sia il presidente Gravina che il Ct Mancini per la fiducia e per l’opportunità. Sarà emozionante tornare a Coverciano, che per me vuol dire tornare a casa e ritrovare tanti ex compagni e tanti amici nello staff e nel gruppo, e non vedo l’ora di iniziare. Lo farò con entusiasmo, sapendo che sono solo all’inizio ed ho ancora tanto da imparare, ma spero anche di poter dare una mano alla squadra”. Foto: boca juniors L'articolo proviene ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 marzo 2021) Daniele Decollaboratore di Robertoin, ha rilasciato queste dichiarazioni al sito della FIGC dopo l’ufficialità del suo ritorno in maglia azzurra: “Sonodiquesta nuova carriera con lae ringrazio sia il presidente Gravina che il Ctper la fiducia e per l’opportunità. Sarà emozionante tornare a Coverciano, che per me vuol dire tornare a casa e ritrovare tanti ex compagni e tanti amicie nel gruppo, e non vedo l’ora di. Lo farò con entusiasmo, sapendo che sono solo all’inizio ed ho ancora tanto da imparare, ma spero anche di poter dare una mano alla squadra”. Foto: boca juniors L'articolo proviene ...

