De Rossi entra a far parte dello staff Azzurro: "Orgoglioso di iniziare questo nuovo percorso. Grato a Gravina e Mancini per la fiducia" (Di giovedì 18 marzo 2021) Daniele De Rossi ritrova la Nazionale italiana.Riparte dalla Nazionale italiana l'ex centrocampista Daniele De Rossi che, da oggi, è ufficialmente entrato a far parte del gruppo dei collaboratori tecnici degli Azzurri guidati da Roberto Mancini. L'ex Roma, questa mattina, ha firmato il contratto che lo lega alla Nazionale fino al termine dell'Europeo presso la sede della FIGC. Già a partire da domenica, De Rossi, raggiungerà la sede del ritiro dell'Italia in vista degli incontri con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Un ritorno che riempie di soddisfazione l'ex calciatore, espressosi così ai microfoni della "FIGC"."Sono Orgoglioso - commenta Daniele De Rossi - di iniziare questa nuova carriera con la Nazionale e ...

