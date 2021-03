Dayane Mello verso un nuovo reality e con Elettra Lamborghini “rapporto esclusivo” (Di giovedì 18 marzo 2021) Appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip Dayane Mello ha pubblicato dei video e delle foto insieme ad Elettra Lamborghini. I fan della modella brasiliana hanno pensato ad una collaborazione o a una nuova amicizia, io invece avevo ipotizzato semplicemente delle conoscenze in comune. Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ha parlato di un rapporto “intimo ed esclusivo” tra le due ragazze. “Si sussurra che il rapporto tra le due sia sempre più intimo ed esclusivo. Come reagirà Adua Del Vesco, un tempo amica inseparabile della Mello”. Indipendentemente dalla natura di questo rapporto adesso le due non possono frequentarsi visto che Elettra è chiusa in casa ed è in quarantena dopo aver contratto il ... Leggi su biccy (Di giovedì 18 marzo 2021) Appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vipha pubblicato dei video e delle foto insieme ad. I fan della modella brasiliana hanno pensato ad una collaborazione o a una nuova amicizia, io invece avevo ipotizzato semplicemente delle conoscenze in comune. Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ha parlato di un“intimo ed” tra le due ragazze. “Si sussurra che iltra le due sia sempre più intimo ed. Come reagirà Adua Del Vesco, un tempo amica inseparabile della”. Indipendentemente dalla natura di questoadesso le due non possono frequentarsi visto cheè chiusa in casa ed è in quarantena dopo aver contratto il ...

