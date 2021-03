Dayane Mello a tinte rainbow parla di Rosalinda Cannavò: “Il vero amore non ha sesso…” (Di giovedì 18 marzo 2021) Dayane Mello dopo il Grande Fratello Vip è stata intervistata dal portale brasiliano GS Show parlando dell’amore che ha provato in Casa per Rosalinda Cannavò e ribadendo, ancora una volta, che per lei l’amore non ha sesso. Dayane Mello parla dell’amore per Rosalinda Cannavò L’amore non ha colore, non ha odore, l’amore è amore, e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 18 marzo 2021)dopo il Grande Fratello Vip è stata intervistata dal portale brasiliano GS Showndo dell’che ha provato in Casa pere ribadendo, ancora una volta, che per lei l’non ha sesso.dell’perL’non ha colore, non ha odore, l’, e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

