Davide Villa, morto dopo il vaccino AstraZeneca ma i magistrati non sono convinti (Di giovedì 18 marzo 2021) Davide Villa era un poliziotto in servizio a Catania. Inizialmente la famiglia aveva sporto denuncia per il caso AstraZeneca ma i magistrati hanno scoperto qualcosa. Davide Villa era uno dei tre agenti di Polizia deceduti nella Regione Sicilia in seguito all’inoculazione del vaccino AstraZeneca che però non ha ancora ufficialmente nessun tipo di legame con quanto L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 18 marzo 2021)era un poliziotto in servizio a Catania. Inizialmente la famiglia aveva sporto denuncia per il casoma ihanno scoperto qualcosa.era uno dei tre agenti di Polizia deceduti nella Regione Sicilia in seguito all’inoculazione delche però non ha ancora ufficialmente nessun tipo di legame con quanto L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

bildarte : – 10 marzo, Acerra. Vincenzo Russo, muore alla prima iniezione. (Astrazeneca). – 10 marzo, Catania. Davide Villa, 5… - enricodigiacomo : La Procura di Messina, che indaga sulla morte di Davide Villa, il poliziotto dell’Anticrimine di Catania deceduto i… - cinasil1 : RT @francescatotolo: Salgono a 3 le morti sospette in Sicilia dopo la somministrazione del #vaccino di #AstraZeneca: il militare Stefano Pa… - Aeon1972 : @539th Non sembra la stessa cosa. Davide Villa ha avuto una trombosi venosa profonda e un’emorragia cerebrale non u… - Maya59916329 : RT @539th: E' la malattia per la quale sarebbe morto Davide Villa, uno dei due agenti morti in sicilia: -