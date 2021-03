Daniele De Rossi torna in Nazionale: sarà nello staff con Mancini (Di giovedì 18 marzo 2021) De Rossi a breve firmerà il contratto: “Ringrazio il Ct e Gravina per la fiducia”. Tante le avventure dell’ex Roma con la maglia azzurra Daniele De Rossi durante un allenamento con la Nazionale nel novembre 2017 (Getty Images)Dopo aver lasciato il calcio giocato lo scorso anno e la sua amata Roma nel 2019, l’ex centrocampista campione del mondo Daniele De Rossi torna nel calcio ma con un altro ruolo. Farà parte dello staff del Commissario tecnico Roberto Mancini per gli Europei che saranno inaugurati proprio all’Olimpico di Roma, nel suo stadio. “Orgoglioso di iniziare questa nuova avventura con la Nazionale”, ha detto ringraziando il Ct Mancini e il presidente federale Gabriele ... Leggi su ck12 (Di giovedì 18 marzo 2021) Dea breve firmerà il contratto: “Ringrazio il Ct e Gravina per la fiducia”. Tante le avventure dell’ex Roma con la maglia azzurraDedurante un allenamento con lanel novembre 2017 (Getty Images)Dopo aver lasciato il calcio giocato lo scorso anno e la sua amata Roma nel 2019, l’ex centrocampista campione del mondoDenel calcio ma con un altro ruolo. Farà parte dellodel Commissario tecnico Robertoper gli Europei che saranno inaugurati proprio all’Olimpico di Roma, nel suo stadio. “Orgoglioso di iniziare questa nuova avventura con la”, ha detto ringraziando il Cte il presidente federale Gabriele ...

