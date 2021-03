Daniele De Rossi riparte dalla Nazionale, l’ex centrocampista entra nello staff di Roberto Mancini (Di giovedì 18 marzo 2021) Daniele De Rossi nello staff di Roberto Mancini. Una collaborazione che durerà fino ai pRossimi Europei. ROMA – Daniele De Rossi nello staff di Roberto Mancini fino ai pRossimi Europei. l’ex centrocampista della Roma, che da poco ha iniziato il percorso per diventare allenatore, ha accettato la proposta della Figc di aiutare il c.t. azzurro in questi mesi molto intensi. Al termine di questa esperienza le parti si vedranno per capire se ci sono le possibilità di continuare insieme. Difficile, al momento, ipotizzare un rapporto più lungo anche per le intenzioni da parte dell’ex capitano della Roma ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 marzo 2021)Dedi. Una collaborazione che durerà fino ai pmi Europei. ROMA –Dedifino ai pmi Europei.della Roma, che da poco ha iniziato il percorso per diventare allenatore, ha accettato la proposta della Figc di aiutare il c.t. azzurro in questi mesi molto intensi. Al termine di questa esperienza le parti si vedranno per capire se ci sono le possibilità di continuare insieme. Difficile, al momento, ipotizzare un rapporto più lungo anche per le intenzioni da parte delcapitano della Roma ...

