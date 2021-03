Daniele De Rossi in Nazionale: l’ex centrocampista della Roma nello staff di Mancini (Di giovedì 18 marzo 2021) Svolta nella carriera da ex calciatore per una delle bandiere storiche della Roma. l’ex centrocampista ed ex capitano Daniele De Rossi entra ufficialmente da oggi 18 marzo nel gruppo dei collaboratori tecnici della Nazionale guidata da Roberto Mancini. Sul piano operativo andrà a collaborare con Chicco Evani, Attilio Lombardo, Giulio Nuciari e Fausto Salsano. Stamani De Rossi era nella sede della Figc a Roma, dove ha firmato il contratto che lo lega alla Nazionale fino al termine dell’Europeo. De Rossi: “Orgoglioso e felice” Da domenica pRossima 21 marzo tornerà a varcare il cancello di Coverciano (Firenze), sede del ritiro dell’Italia ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 18 marzo 2021) Svolta nella carriera da ex calciatore per una delle bandiere storicheed ex capitanoDeentra ufficialmente da oggi 18 marzo nel gruppo dei collaboratori tecniciguidata da Roberto. Sul piano operativo andrà a collaborare con Chicco Evani, Attilio Lombardo, Giulio Nuciari e Fausto Salsano. Stamani Deera nella sedeFigc a, dove ha firmato il contratto che lo lega allafino al termine dell’Europeo. De: “Orgoglioso e felice” Da domenica pma 21 marzo tornerà a varcare il cancello di Coverciano (Firenze), sede del ritiro dell’Italia ...

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Daniele #DeRossi entra a far parte dello staff Azzurro: 'Orgoglioso di iniziare un nuovo percorso in… - angelomangiante : 'Metti Insigne, dobbiamo vincere!'. Campione del Mondo De Rossi e guida preziosa già da giocatore per chi dovrà pr… - SkySport : Daniele De Rossi torna in Nazionale: sarà collaboratore tecnico di Mancini - bojan_susic : RT @angelomangiante: 'Metti Insigne, dobbiamo vincere!'. Campione del Mondo De Rossi e guida preziosa già da giocatore per chi dovrà prova… - PA1Vd5QTTzLjEns : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? Daniele #DeRossi entra a far parte dello staff Azzurro: 'Orgoglioso di iniziare un nuovo percorso in Nazio… -