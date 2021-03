Daniele Belotti neo responsabile organizzativo della Lega per la Lombardia (Di giovedì 18 marzo 2021) Daniele Belotti, deputato di Bergamo, entra nella segreteria nazionale della Lega: sarà responsabile organizzativo per la Lombardia. Lo annuncia lui stesso sui social: “Il commissario della Lega Lombarda Fabrizio Cecchetti mi ha scelto per collaborare con la segreteria nazionale come responsabile organizzativo insieme all’amico Maurizio Bosatra”. E prosegue: “Non appena finita la zona rossa ci prepareremo per una grande ripartenza sul territorio in vista delle elezioni comunali di ottobre a Milano, Varese e molte altri comuni. Grazie Cek, sempre in trincea!”. Belotti, ex assessore regionale lombardo, è stato recentemente commissario della Lega in ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 18 marzo 2021), deputato di Bergamo, entra nella segreteria nazionale: saràper la. Lo annuncia lui stesso sui social: “Il commissarioLombarda Fabrizio Cecchetti mi ha scelto per collaborare con la segreteria nazionale comeinsieme all’amico Maurizio Bosatra”. E prosegue: “Non appena finita la zona rossa ci prepareremo per una grande ripartenza sul territorio in vista delle elezioni comunali di ottobre a Milano, Varese e molte altri comuni. Grazie Cek, sempre in trincea!”., ex assessore regionale lombardo, è stato recentemente commissarioin ...

